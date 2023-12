L’ex attaccante protagonista con l’Inter del Triplete Diego Milito ha analizzato quanto fatto dalla squadra di Inzaghi ieri al Maradona.

Diego Milito ieri negli studi di DAZN ha detto la sua su Napoli-Inter su diversi singoli dei nerazzurri. “Credo molto alle dinamiche positive. Perdendo una finale come quella dell’anno scorso, con un’amarezza grande, ha però portato la fiducia per fare le cose di quest’anno. La consapevolezza di essere forti. Anche in Europa l’Inter ha dimostrato di poter arrivare ancora in alto. Gira bene, è matura. Quando tu vai in campo così e vinci 3-0 è segno di maturità”.

Su Lautaro

“Ha questa condizione di uscire dall’area di rigore, di giocare con la squadra. Fa una cosa straordinaria, ovviamente poi Barella fa un bellissimo gol. Anche nell’azione dell’occasione che ha avuto nel primo tempo fa una gran giocata mettendo il corpo davanti, guadagnando la posizione. Poi in quel caso è stato bravo il portiere a respingere. La lotta scudetto? Mancano tante giornate alla fine”.

Lautaro Martinez

Sulla lotta Scudetto

“L’Inter ha fatto una vittoria pesantissima, ma Juventus, Milan e Napoli lotteranno fino alla fine. Poi ci sarà la Champions. Manca tanto…”.

Sull’estremo difensore

“Ha rimpiazzato Onana che veniva da una stagione straordinaria. Non era facile. Sommer sta facendo cose all’altezza se non meglio di Onana. Dava certe garanzie, perché è un nazionale e veniva dal Bayern. L’esperienza ce l’aveva. Una grandissima sorpresa. I portieri delle grandi squadre quando vengono chiamati in causa fanno quel che si è visto col Napoli”.

