Le parole di Cesc Fabregas, allenatore del Como, alla premiazione del Golden Boy alle OGR di Torino – Il video esclusivo

Cesc Fabregas è tra gli ospiti della premiazione del Golden Boy alle OGR a Torino. Di seguito le parole del tecnico del Como.

LAVORO DA ALLENATORE – «Veramente si fa tanta tattica oggigiorno, è parte del calcio di oggi, una volta non si faceva tanto oggi sì. Magari nel futuro succedera qualcoos’altro e dovremo adattarci».

LOTTA SCUDETTO – «La Serie A è sempre molto competitiva, in questo momento per me l’Inter è superiore alle altre, sono una squadra veramente forte, molto ben organizzata e che sta lavorando insieme da tre anni e per me sono i favoriti».

BELLINGHAM – «Fisicamente penso che sia un giocatore fortissimo per la sua età ed è anche maturo. ha inziato a giocare nella prima squadra a 15 anni e ha messo da parte tanta esperienza. Mi piace che si parla di un centrocampista come uno dei migliori al mondo»

SERIE B – «Si è alzato il livello in serie B, è una competizione molto tattica e fisica e noi proviamo ad andare il più avanti possibile, ma c’è da lavorare».

