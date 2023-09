Caressa: «E’ giusto che giochi Locatelli. Chi sarà decisivo? Orsolini nel 2° tempo». Le parole pre Italia Ucraina

Il giornalista Fabio Caressa a Sky Sport ha spiegato perché Spalletti ha scelto di schierare Locatelli titolare dell’Italia contro l’Ucraina al posto di Cristante. Queste le parole sul giocatore della Juve.

CARESSA – «L’Ucraina ha due centrali bravi in posizione ferma che se presi d’infilata possono offrire. Anche la scelta di Locatelli va in stessa direzione. Se devi fare la partita, come devono fare, di grande pressione e costruzione Locatelli ha caratteristiche diverse da Cristante che ha giocato in un campaccio. Lì era meglio Cristante, oggi è giusto che giochi Locatelli. Chi sarà decisivo nel secondo tempo? Orsolini che ha giocato 2 partite con l’Italia con 2 gol e 2 assist. Se entra ci sorprenderà…».

