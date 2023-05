Fabio Caressa, noto giornalista, ha analizzato la sconfitta del Milan di Stefano Pioli sul campo dello Spezia: le sue dichiarazioni

Ospite a Sky Sport 24, Fabio Caressa ha parlato così di Spezia-Milan:

«Milan, brutta partita al Picco. Figlia, secondo me, della delusione cocente del Derby. Al di là del risultato, si è trattata di una piccola debacle. Mi sorprendevo che prima del derby tutti parlassero della storia del Milan. Avete mai giocato con un compagno che si chiama Ruben Storia Quelli che contano sono quelli che vanno in campo. Il Milan diciamo che per tutta la stagione ha messo in mostra una cosa. L’anno scorso il Milan è stato un gradino sopra perché era molto squadra. Si aiutavano tutti perché c’era un obiettivo da raggiungere, la squadra ha dato il massimo perché l’obiettivo era vicino ad essere raggiunto. Il Milan di adesso è un gradino sotto perché è difficile mantenere lo stesso spirito. Quando tu hai avuto un successo clamoroso come quello dello scudetto dell’anno prima è normale che sia così e non è un interruttore che puoi accendere o spegnere. Adesso vediamo cosa succede, perché nel ritorno contro l’Inter l’interruttore sicuramente verrà riacceso, anche se i nerazzurri mi sembrano tornati ad un grande livello».

