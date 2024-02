Caressa incredulo: «Mi sorprendono le critiche a Pioli, vi spiego perchè». Le sue dichiarazioni negli studi di Sky

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Fabio Caressa ha parlato così del Milan, reduce dalla vittoria in rimonta sul campo del Frosinone. Le sue dichiarazioni.

CARESSA – «Io mi sorprendo spesso sulle critiche a Pioli, quello di Jovic è il 10 gol dalla panchina che indovina. Il Milan non ha superato tutte le difficoltà, perché ha un centrocampo che non fa filtro nemmeno con Bennacer e ha problemi in difesa, ma ha una buonissima reazione. Leao bene ma non benissimo e stasera i rossoneri buttano un occhio alla partita di San Siro perché è ancora lunga»

