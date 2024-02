Fabio Caressa ha detto la sua su Romelu Lukaku, ex Inter ora alla Roma, dopo la scialba prestazione nel match di ieri

Dagli studi di Sky Sport, Fabio Caressa analizza la prova di Romelu Lukaku, ex Inter ora alla Roma, nel match della 24^ giornata di Serie A.

LUKAKU – «Lukaku ieri è stato il peggiore in campo, ma non è la prima volta. Il Lukaku che abbiamo visto è sempre lo stesso, tranne nell’anno di Conte che è stato un anno particolare. Mi viene da pensare che il Lukaku vero non sia quello oppure che Conte sia stato l’unico capace di trarre il massimo da lui»

L'articolo Caressa interrogativo: «Su Lukaku mi viene da pensare una cosa» proviene da Inter News 24.

