Sul proprio canale Youtube, Fabio Caressa parla di Simone Inzaghi e dell’apporto del tecnico all’Inter, facendo alcune considerazioni

Simone Inzaghi è un tecnico da coppe e non da campionato, ormai pare assodato.

Fabio Caressa lo ripete nel video postato sul suo canale Youtube, in cui analizza l’Inter sotto la guida del tecnico piacentino:

INTER- «L’Inter è in semifinale di Champions League, ha vinto la Supercoppa ed è in finale di Coppa Italia. Non è sorprendente che Inzaghi sia dato per spacciato dopo tutti questi risultati. Uomo di coppa e non di campionato. La differenza è che Inzaghi è riuscito a rimanere tanti anni alla Lazio. Quando gli allenatori rimangono molti anni in una squadra vuol dire che hanno una filosofia, una leadership non ossessiva. Chi ha infatti una leadership ossessiva non riesce a rimanere tanti anni con quel gruppo di lavoro. Inzaghi ha una filosofia più tranquilla, il suo obiettivo è quello di dare armonia al gruppo. Ma questa leadership non ossessiva fa la differenza nelle gare decisive dove i giocatori riescono a dare il massimo (Napoli, Barcellona, Benfica ecc…) ma in campionato, mancando questa maniacalità, perdono qualcosa».

L'articolo Caressa: «Inzaghi ha una leadership non ossessiva, vi spiego» proviene da Inter News 24.

