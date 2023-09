Il telecronista Fabio Caressa paragona il percorso dei nerazzurri a quello delle capoliste degli altri campionati europei.

Fabio Caressa ha sottolineato il grande avvio dell’Inter a Sky Sport, ecco le sue considerazioni. “Secondo me quest’anno l’Inter vince le partite con lo sforzo necessario per vincerle. La squadra ha acquisito consapevolezza di se stessa per la finale di Champions ma anche per come ha giocato la finale. I giocatori hanno acquisito consapevolezza, è una squadra che riesce a modellare la partita a sua immagine. La stagione sarà lunghissima, mancano 60 partite. Non vedo la fatica dell’anno scorso con le squadre piccole, ha tanti modi per sbloccare una partita, le due punte, i tiri da fuori, i calci piazzati. E’ meno in difficoltà dell’anno scorso”.

esultanza a fine gara Inter

Al pari dei top club

“La formazione nerazzurra dà impressione di controllare le gare e di essere un gradino sopra gli altri in questo momento. E tiene il confronto con le altre big d’Europa. Se guardiamo i numeri, l’Inter è prima in classifica a più tre sul Milan che ha strapazzato nel derby e questo dà l’idea della distanza tra l’Inter e le altre. Poi la squadra di Inzaghi paragonata ad altre big d’Europa ha 14 gol come il PSG, ha segnato 16 gol il Bayern Monaco ma la Bundes è particolare e ha segnato 16 gol anche il City. 18 ne ha segnati il Barcellona. I nerazzurri hanno subito meno di altre big d’Europa (un gol subito contro i tre del City, i 6 di Barcellona e PSG e 4 li ha subiti il Bayern) e ha concessi pochi tiri, oltre ad aver realizzato quattro clean sheet. L’Inter a quel livello lì ci sta stabilmente e la finale col City gli ha dato la dimensione emotiva di stare a quei livelli lì ed è una cosa che non si pensava prima“.

