Ivan Zazzaroni critico nei confronti del mercato dell’Inter: «Pavard pagato troppo, e manca un sostituto di Calhanoglu»

Intervenuto nel corso di Pressing, il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha criticato il calciomercato dell’Inter. Di seguito le sue parole.

«L’Inter in estate ha fatto quello che ha potuto, ha dovuto vendere per acquistare ma c’è chi non ha fatto proprio nulla. Poi ha preso Pavard per una cifra iperbolica, secondo me, rispetto a quello che vale. Oggi non è tanto più forte lei ma sono tanto più deboli le altre. Se mi piace Pavard? Poco, poco, poco. Calhanoglu poi non ha un cambio»

