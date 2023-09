10in10, sesta giornata di Serie A: ecco i marcatori decisivi nell’ultimo precedente della scorsa stagione: guarda il video

6 GIORNATA

La sesta giornata di Serie A è un turno infrasettimanale che inizia martedì sera e si chiude due giorni dopo. Per questa giornata vi presentiamo per ogni partita i dieci giocatori che hanno segnato l’ultimo gol negli incontri in programma.

JUVENTUS-LECCE

L’anno scorso Juventus-Lecce è finita 2-1 per i bianconeri. La rete decisiva è nata su un asse che spesso si è dimostrata decisiva sia in bianconero che in nazionale.

CAGLIARI-MILAN

Cagliari-Milan di due anni lo ha risolto un giocatore che ai rossoneri in questa stagione sta molto mancando ai rossoneri in questo avvio di campionato.

EMPOLI-SALERNITANA

Empoli-Salernitana del 2022-23 è terminato 2-1. L’ultima rete è stata opera di un giocatore che adesso non gioca più in Italia, ma in Turchia.

VERONA-ATALANTA

Verona-Atalanta ha avuto come ultimo marcatore uno dei migliori centrocampisti del campionato. La sua rete l’anno scorso è valsa 3 punti ed in questo periodo è in gran forma.

INTER-SASSUOLO

Inter-Sassuolo del 2022-23 è finito 4-2. Ad aprire e chiudere la sfida uno dei protagonisti dell’ultima sessione di calciomercato.

LAZIO-TORINO

Juric lo tiene in considerazione e lui dice di dovere fare più gol come fatto nell’ultimo scontro dei granata con i biancocelesti all’Olimpico

NAPOLI-UDINESE

In Napoli-Udinese l’ultimo gol era arrivato dalla difesa dei partenopei. Un exploit che non è bastato a evitare la sconfitta, il risultato finale è stato di 3-2.

FROSINONE-FIORENTINA

Frosinone-Fiorentina manca da cinque campionati. L’ultimo incrocio è terminato 1-1 e a realizzare il pareggio per la squadra di casa fu un attaccante che questa stagione, con una nuova maglia, si gioca l’Azzurro.

MONZA-BOLOGNA

Vittoria in rimonta quella del Bologna nell’unico precedente a Monza. A regalare il successo è stato una delle bandiere dei rossoblu, fresco di rinnovo.

GENOA-ROMA

Infine, Genoa-Roma. L’ultimo precedente risale al 2021-22, vinsero i giallorossi 2-0 ed entrambe le reti le segnò unil giovane, attualmente in Serie B con la Cremonese.

