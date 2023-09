La coperta nel reparto offensivo dei nerazzurri è corta e lo sarà almeno fino alla fine di novembre, possibile data di rientro dell’austriaco.

L’Inter farà a meno di Marko Arnautovic per almeno un mese e mezzo dopo il brutto infortunio accusato ieri ad inizio recupero al Castellani di Empoli. Che le cose fosse gravi lo si capiva dalla mimica dell’attaccante che era molto sofferente dopo la caduta; gli esami hanno dato un primo responso, starà fuori per 45-60 giorni. Ora Inzaghi ha solamente 3 attaccanti a disposizione mentre le partite continueranno ad essere tante e tutte ravvicinate.

Marko Arnautovic

Le soluzioni

Smentita l’ipotesi di un ritorno sul mercato degli svincolati, la Gazzetta dello Sport prova ad immaginare come Inzaghi sopperirà al problema. C’è innanzitutto da dire che diversi centrocampisti in rosa hanno le caratteristiche per giocare in posizione più avanzata, si pensi soprattuto a Mkhitaryan, Sensi e Klaassen; l’armeno tra l’altro era in origine un vero e proprio trequartista, proprio come Calhanoglu anche se il turco non può essere assolutamente mosso dalla posizione di regista. Quando si dovrà per forza di cose far riposare qualche centravanti le possibilità sono quindi 2: un 3-4-2-1 ed un 3-5-1-1. Il tecnico studierà la soluzione più congeniale volta per volta tenendo presente che l’ex Sassuolo non è in lista Champions. Fondamentale sarà la gestione dei sudamericani e sopratutto di Lautaro Martinez, uomo migliore di questo inizio di stagione. Insomma le soluzioni ci sono e non c’è bisogno di dannarsi ulteriormente, impossibile che Inzaghi e lo staff avessero pensato di non incorrere in questo tipo di problemi considerata anche l’alta età media degli acquisti in attacco.

