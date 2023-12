Fabio Caressa, noto giornalista, ha commentato il momento del Milan di Stefano Pioli: squadra troppo egoista

Intervenuto a Sky, Fabio Caressa ha parlato così del Milan:

«C’è un’azione di Chukwueze che viene liberato a sinistra e fa il suo solito movimento. Arriva Calabria velocissimo che si propone velocissimo su questa possibilità di giocata. Vero che non lo vede, vero che non glielo chiamano ma Calabria viene completamente ignorato. E questo è successo parecchie volte anche ad altri diversi giocatori del Milan. La mia sensazione è che in un momento di difficoltà si cerchi più la soluzione personale che l’armonia e il gioco di squadra».

