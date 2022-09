Parlando a TMW, dopo l’evento Sisal Tipster, Fabio Caressa parla dell’Inter e di Juventus, ecco quindi le sue parole.

Dopo l’evento Sisal Tipster, Fabio Caressa parla a TMW della situazione dell’Inter e della Juventus in questa stagione: “Per l’Inter bisogna concentrarsi sul presente, non si può preparare un campionato sulla Champions, sul primo tempo, sul secondo tempo. Bisogna occuparsi della partita che stai giocando, che ha storia a sé. Alla Juventus sta mancando un po’ di DNA, lo avverto, non riconosco il DNA Juventus e penso che questa sia una difficoltà che Allegri non si aspettava.“

Amedeo Mangone a TMW Radio parla così: “Per me potrà prendere la maglia di Calhanoglu. Il cambio ambientale non lo sta favorendo. È un giocatore di caratura internazionale, saprà reagire. Lukaku è un giocatore importante. Viene da un’annata difficile in Inghilterra, ma non è detto che un giocatore, per quanto forte come il belga, possa cambiare una stagione“.

