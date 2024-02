Il telecronista Fabio Caressa prova a giocare in anticipo il derby d’Italia di domenica prossima.

Fabio Caressa a Sky Sport ha detto la sua sul prossimo Inter-Juventus e sulla lotta Scudetto. “E’ una partita ancora molto lontana dal traguardo, ma sarà indicativa per capire quanto sono vicine le due squadre anche in prospettiva febbraio quando l’Inter avrà otto partite e la Juve cinque. Poi vedremo i tanti duelli incrociati. Sarà una partita importante, di sicuro è stato importante per l’Inter tornare in testa con l’asterisco: una posizione diversa di classifica avrebbe portato tensioni”.

Lautaro Martinez-Hakan Calhanoglu

La previsione

“Sarà più decisiva se vincerà l’Inter, perché metterà una distanza importante tra le due squadre. La Juventus con l’Empoli ha perso un’occasione, però credo che un pari a San Siro possa andare bene ai bianconeri perché può rimanere a tiro. Poi da marzo potrà dare tutto avendo meno partite da preparare rispetto all’Inter, che può avere più partite da affrontare se va avanti in Champions League ma potrebbe anche patire un’eventuale eliminazione. Credo però che anche ai nerazzurri il pari potrebbe piacere, prevedo un match con pochi gol come all’andata quando finì 1-1″.

I possibili uomini chiave

“Ci sono variabili importanti come Lautaro Martinez, anche se penso che nell’Inter Federico Dimarco e Hakan Calhanoglu possano essere più decisivi. Questo perché la Juve non lascia le penetrazioni centrali ma concede i tiri dalla distanza. Sul fronte Juve può essere cruciale Adrien Rabiot perché l’Inter potrebbe soffrire le penetrazioni centrali. Comunque, la storia ci insegna che questo è solitamente un match molto bloccato”.

