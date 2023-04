Fabio Caressa ha commentato la revoca della squalifica a Romelu Lukaku nella semifinale di ritorno di Coppa Italia con la Juventus

Dagli studi di Sky Sport, Fabio Caressa commenta l’intera faccenda della squalifica di Lukaku nell’andata della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Juve:

LE PAROLE- «Le stampe internazionali, soprattutto quella anglosassone, sono state durissime nei confronti della squalifica di Lukaku. Ci trattavano da paese razzista, dicevano apertamente che una decisione del genere poteva essere presa da un paese razzista. Credo ci sia stato un intervento informale della Uefa, la squalifica alla Juventus giustamente è stata tolta perché la Juventus ha punito. L’unico punito era Lukaku alla fine, ma io avrei scelto diversamente. Avrei ammesso le colpe per non aver fermato le partite: queste vanno fermate per i gravi insulti che si sentono negli stadi, soprattutto razzisti. Bisogna accettare un comportamento da paese civile quale quello italiano. Sarei stato per l’azzeramento di tutto quello che fosse successo dopo, perché era figlio di ciò che era successo all’inizio. Queste cose a livello internazionale sono un danno gravissimo».

