Caressa sul caso Juve: «Ci saranno sanzioni sulla prossima stagione». Le parole del giornalista sulle sanzioni verso il club bianconero

Fabio Caressa ha parlato ai microfoni di Sky Calcio Show delle sanzioni verso la Juventus. Ecco le parole del giornalista:

«Sicuramente i punti saranno meno di 15 visto che nel ricorso erano stati considerati eccessivi. L’ipotesi che circola è quella di 12 punti di penalizzazione che sarebbero afflittivi nel senso che toglierebbero alla Juve la Champions League. Poi c’è tutto il capitolo dell’UEFA che è complesso. Per i tempi è impossibile che si arrivi a una sentenza per punirla in questo campionato. Ci saranno sanzioni sulla prossima stagione»

The post Caressa sul caso Juve: «Ci saranno sanzioni sulla prossima stagione» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG