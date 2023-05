Nasti: «Voglio riscrivere la storia del Cosenza». Le parole dell’attaccante di proprietà del Milan sul club calabrese

Marco Nasti ha parlato su Instagram del raggiungimento dei playout da parte del Cosenza. Ecco le parole dell’attaccante di proprietà del Milan:

«C’era chi ci dava per retrocessi già a settembre. C’era chi ci giudicava a priori, chi ci snobbava, senza mai credere in noi. E NOI, abbiamo risposto sul campo, dimostrando a tutti il significato della parola gruppo e della sua forza. Siamo stati uniti, dall’inizio alla fine, dentro e fuori dal campo, sorretti e spinti da una tifoseria che non ha mai smesso di cantare per questa maglia. Noi, per questa maglia, abbiamo dato tutto e daremo ancora di più in vista delle prossime due finali. Vogliamo quell’obiettivo, vogliamo riscrivere la storia di questo club tutti insieme»

