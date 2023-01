Il giornalista di Sky, Fabio Caressa parla proprio a Sky Sport 24 della situazione del Milan, ecco cosa dice.

Sono queste le parole di Fabio Caressa a Sky Sport 24 ecco cosa dice il giornalista sul Milan: “La squadra gioca sempre con lo stesso modulo che è stato un po’ capito. C’è l’atteggiamento remissivo di qualche giocatore. Oggi Pioli mi ha sorpreso perchè per primo l’anno scorso disse che puntavano allo Scudetto, oggi per primo ha detto che non possono più puntare allo Scudetto. Credo che qualcosa cambierà anche tatticamente: penso che tornerà un centrocampista in più.“

Conclude così: “Un problema di coesione del gruppo. Normale che dopo aver raggiunto un traguardo inatteso come quello dell’anno scorso, è molto più difficile trovare la stessa coesione e lo stesso spirito di gruppo. Il Milan lo paragono all’Italia post Europeo vinto.“

