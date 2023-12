Carlo Verdone è un romanista doc e sono tanti i riferimenti al calcio nelle sue opere, film e serie tv. A La Gazzetta dello Sport ha raccontato le sue impressioni a poche ore dalla sfida con la Juventus

MEGLIO IL 2023 DI VERDONE O DELLA ROMA – «Direi il mio. La seconda stagione di “Vita da Carlo” ha raggiunto numeri notevoli, meglio della prima. La grande soddisfazione è di avere fatto bene per la prima volta su Paramount+, una piattaforma giovane. Sto già girando la terza stagione e con la quarta finisco. Il 2023 della Roma, invece, è stato altalenante: partite che non dovevamo perdere e trionfi come quello contro il Napoli».

MOURINHO RESTA ALLA ROMA – «Dipende dalla qualificazione Champions, dai colpi… Cosa vuoi dire a Mou: riempie l’Olimpico, vuole bene alla Roma e noi ne vogliamo a lui. Non dovesse restare, mi piacerebbe De Zerbi».

MAI ANDATO A CENA CON MOU – «No. Ma se capitasse, non penso che gli farei domande sulla Roma, che conosco bene. Piuttosto sarei curioso di conoscere meglio la sua carriera, i campioni che ha allenato… E soprattutto il José uomo, un attore nato. Mou ha caratteristiche uniche. Se lo arruoli deve fare il Mourinho in un film, non potrebbe recitare la parte del fratello di…».

DYBALA TITOLARE OGGI – «Certo. Penso che Paulo ci sarà e non virrà perdersi la sfida contro la Juve. Dybala fa godere quando è in forma. Lukaku è fondamentale: potente, veloce, fa reparto da solo, segna. Speriamo di goderci Romelu pure il prossimo anno. A me ricorda un po’ John Charles».

LUKAKU ALLA JUVE – «Penso sia andata meglio così per tutti. La Juve si è tenuta Vlahovic, giovane e forte. E noi ci teniamo stretti Lukaku».

