Carlos Augusto Juve: c’è un ostacolo nella corsa all’esterno sinistro. I dettagli sul possibile colpo dei bianconeri in fascia

Non c’è solo la Juve sulle tracce di Carlos Augusto, esterno sinistro del Monza individuato da Giuntoli come rinforzo di calciomercato per la fascia sinistra.

Secondo quanto riferito da Repubblica anche l’Inter segue il brasiliano, attualmente ritenuto come il profilo perfetto per rafforzare la corsia mancina. Prima, però, i nerazzurri devono piazzare Robin Gosens.

The post Carlos Augusto Juve: c’è un ostacolo nella corsa all’esterno sinistro. I dettagli appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG