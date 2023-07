Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, ha parlato così del futuro del difensore della Juve. Le sue dichiarazioni

L’agente di Daniele Rugani, Davide Torchia, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola del futuro del difensore della Juve. Queste le sue dichiarazioni.

STAGIONE RUGANI – «Mi aspetto che faccia quello per cui viene confermato tutti gli anni. Serietà, affidabilità e rendimento elevato anche quando non riesce ad avere grandissima continuità, che è una cosa difficile. Tutti parlano, ma poi otto o nove anni nella Juventus non ci stai perché sei carino, ma perché dai delle risposte concrete. In più, adesso che il giro dei leader è un po’ cambiato, potrà anche dare una mano a quelli più giovani e per far capire il senso di che cos’è l’appartenenza in un club importante come quello bianconero».

