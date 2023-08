Il nuovo esterno sinistro dell’Inter Carlos Augusto non ha nascosto la sua felicità per essere arrivato nella sua nuova squadra.

Carlos Augusto non vede di cominciare a fare sul serio all’Inter; ecco le sue parole ad InterTv. “Sono molto felice: questa è una grande squadra. Sono ansioso di giocare a San Siro e aiutare i miei compagni. Non c’è molto da dire: voglio dimostrarlo anche in campo. Sono ambizioso, so di aver fatto una grande stagione l’anno scorso e spero di fare ancora meglio qui con i miei nuovi compagni”.

Davide Frattesi

“La speranza è quella di migliorare anche i miei numeri nei gol e negli assist. Sono cresciuto tanto dal momento in cui sono arrivato in Italia, anche grazie a tante persone che mi hanno aiutato molto. Voglio continuare a migliorare: ho dei margini di crescita, spero di aiutare i miei compagni. Sono un giocatore umile, voglio lavorare per la squadra. Sono brasiliano, ma mi piace correre tanto: il mio primo obiettivo è quello di aiutare i miei compagni in campo per fare delle belle partite. È vero, Frattesi mi ha aiutato tanto. Sono contento di ritrovarlo e spero di fare bene anche qui insieme a lui”.

