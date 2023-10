In vista della partita tra Atalanta e Genoa potrebbe scalpitare la titolarità di Marco Carnesecchi al posto di Juan Musso

L’Atalanta si prepara alla gara contro il Genoa in casa e potrebbe sorgere qualche novità importante soprattutto tra i pali. Se da una parte Juan Musso è andato in Nazionale (rientrerà a Bergamo sarà oggi pomeriggio), dall’altra invece c’è un Marco Carnesecchi che a Zingonia si è allenato a pieno regime: non escludendo la possibilità che possa essere messo titolare domenica sera.

Aspettando le ultime decisioni di Gasperini, occorre anche capire l’annata del giovane predestinato nerazzurro in una stagione dove dovrà mangiare tanta polenta prima di prendersi il “posto fisso”, e non può essere altrimenti vista la situazione portieri dove serve alternare con equilibrio alzando il livello della squadra.

Prendendo in esame Carnesecchi: due presenze, tre goal subiti e l’imbattibilità a Verona. Un bilancio tutto sommato positivo, considerando che a Firenze la squadra ha peccato molto dietro (non sempre quando si subisce goal è colpa del portiere), qualche intervento buono si è visto, ma soprattutto risalta in evidenza quella personalità nel dirigere e comandare la retroguardia: elemento che l’argentino, seppur più esperto, non ha. Staremo a vedere come si evolverà la situazione domenica, considerando la fame di un ragazzo che vuole rispettare le attese di futuro portiere dell’Atalanta.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG