L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta non le manda a dire all’ex nerazzurro Milan Skriniar.

Beppe Marotta ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport in cui spiega anche perché la società si è esposta così tanto sull’obiettivo seconda stella. “Ho vinto il mio primo scudetto a Torino con Antonio Conte senza impegni europei. L’esperienza mi dice che poter pianificare la stagione solo con campionato e la Coppa Italia è un vantaggio. Ecco perché dico che la Juventus è la favorita per lo scudetto“.

Obiettivo dichiarato seconda stella

“Dico no all’eccesso di prudenza e di umiltà. Se sei all’Inter, devi essere ambizioso, l’asticella deve essere alta. Noi ci dobbiamo credere. Diverso è dire ‘siamo i migliori’: quella sarebbe arroganza. Ci sentiamo forti e abbiamo una grande considerazione di noi stessi, frutto dei risultati in Europa della scorsa stagione. E sappiamo quanto i tifosi tengano a questo scudetto, che coincide con la seconda stella“.

Il rinnovo di Lautaro

“È giusto che la società faccia attenzione alle situazioni dei propri giocatori: da una parte si tutela l’asset, dall’altra si rafforza il senso di appartenenza. Lautaro non è come Skriniar: se manifesta la volontà di allungare, che corrisponde anche alla nostra, vuol dire che siamo sulla strada giusta e il matrimonio può continuare a lungo. Avere calciatori fidelizzati è un valore aggiunto: se manca il senso di appartenenza, un giocatore non capisce neppure cosa vuol dire giocare o vincere un derby. Il massimo, per una società, è avere un calciatore che rinuncia ad andare in squadre più importanti pur di rimanere legato al suo club“.

L’articolo Marotta: “Non avere le coppe è un vantaggio ma dico no all’eccesso di prudenza, Lautaro non è Skriniar” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG