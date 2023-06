L’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato di Davide Frattesi, nel mirino di molti club tra cui l’Inter, prescelto dal giocatore

Secondo Giovanni Carnevali non ci sarebbe un club in vantaggio sugli altri nella corsa per accaparrarsi il gioiellino Davide Frattesi.

Ecco le parole dell’ad del Sassuolo dopo la cena in compagnia dell’ad dell’Inter Beppe Marotta:

LE PAROLE– «Con Marotta parliamo quotidianamente, non solo di Frattesi ma anche di altri argomenti. Per il momento non ci sono evoluzioni di nessun genere, è una trattativa che avrà ancora un lungo percorso»

INTER SCELTA DA FRATTESI? «Non so quale sia la squadra perché di trattative definite non ce ne sono. Quando ce ne saranno lo comunicheremo al calciatore, con lui abbiamo un ottimo rapporto perché è un ragazzo straordinario e cercheremo di accontentarlo. Serve però un accordo economico giusto, congruo al valore del giocatore perché altrimenti per noi può restare, può anche essere che la prossima stagione si riparta con lui»

FRATTESI- «In questo momento parecchie società hanno possibilità di prenderlo, non solo Inter e Roma, ma quello che posso dire è che non ci soddisfa nessuna delle proposte arrivate finora, crediamo che il valore di Frattesi sia superiore. Noi siamo in una condizione favorevole come club, avendo fatto cessioni importanti l’anno scorso; se ci saranno opportunità bene, se no continueremo con Frattesi nella prossima stagione»

L’articolo Carnevali: «Frattesi? Le offerte non ci soddisfano» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG