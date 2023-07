Carnevali: «Frattesi vale 35/40 milioni. Abbiamo parlato con l’Inter e altri club». Queste le parole del dirigente del Sassuolo

Giovanni Carnevali, dirigente del Sassuolo, ai microfoni di Sky Sport ha parlato del futuro di Frattesi, nel mirino da tempo dell’Inter.

«Se ogni anno siamo qui a parlare dai nostri calciatori il nostro lavoro è più che positivo. Speriamo sia un’estate calda. Salito il prezzo di Frattesicome dice Marotta Beppe è un amico, sa che non stiamo facendo un’asta non è vero. Il prezzo si aggira sui 35-40 mln, un valore giiusto. Avevamo intavolato una trattativa su questi valori. Vuole rimanere in Italia, stiamo parlando con varie società. Abbiamo parlato con Marotta stasera e stiamo parlando con diversi club»

