Carnevali: «Frattesi via per 35-40 milioni. Lui ha fatto una scelta». Le parole sul futuro del giocatore seguito dalla Juve

Carnevali a Calciomercato l’Originale su Sky Sport ha parlato del futuro di Frattesi, giocatore seguito dalla Juve.

CARNEVALI – «Non siamo la società che sta facendo un’asta, non è vero. Il prezzo si aggira intorno a 35-40 milioni, è un valore giusto per il giocatore. Avevamo intavolato una trattativa su questi valori. Il giocatore ha fatto la scelta di rimanere nel campionato italiano. Ci sono diverse società con cui stiamo parlando, ne abbiamo parlato anche con Beppe (Marotta ndr) a cena, ma la strada è un po’ lunga. I tempi per arrivare alla conclusione? Se arriviamo alla cifra che abbiamo in mente possiamo chiudere anche oggi…».

