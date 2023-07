Zuliani: «Cuadrado messo con le spalle al muro dalla Juve, ma ha portato tanta gioia». L’omaggio del giornalista

Il giornalista Claudio Zuliani attraverso un video pubblicato sul suo canale You Tube ha salutato Cuadrado che dopo 8 stagioni ha lasciato la Juve.

L’OMAGGIO DI ZULIANI – «Cuadrado è stato 8 stagioni alla Juve e non va ricordato per l’attimo finale in cui l’estate scorsa fa valere la clausola del contratto e lo porta in avanti per un anno. Quest’anno, non è colpa sua, lui come gli altri non sono stati all’altezza. Doveva abbandonare prima Non sta scritto da nessuna parte. Lui giustamente ha fatto valere quel che era il suo diritto. Si è fatto il suo anno e ha preso i suoi soldi. In questo momento la Juve l’ha messo un po’ spalle al muro, nel senso che il nuovo corso prevede altri budget. La Juve ha fatto una proposta al ribasso, non l’ha accettata, quindi andrà dove qualcun altro gli concederà questi benefici dal punto di vista monetario. E’ giusto ricordarlo per tutti i gol meravigliosi, gli assist, le partite risolte da solo come col Lione, il derby, il tiro spettacolare nel derby d’Italia. E soprattutto ci ha allietato di balletti, gioia e allegria che in questo calcio e triste a volte opprimente non fa male. Ha portato corsa, qualità e tecnica finché ce l’ha fatta. Per me sarà sempre la vespa che quando punge fa tanto male. Agli altri».

