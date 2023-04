Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato a lungo dei rapporti con la Juve: le sue dichiarazioni

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, alla Gazzetta dello Sport ha così parlato dei rapporti con la Juve e non solo.

SASSUOLO-JUVE – «Peccato non avere Berardi contro la Juve. Il Sassuolo senza Domenico è un po’ come il Manchester City senza Haaland. Ogni volta che manca, si sente. Però vogliamo fare una gran partita».

FRATTESI – «Sappiamo che Frattesi piace alla Juve e non solo a lei, ma ci sarà tempo per parlarne in modo più approfondito. Sicuramente Davide è pronto per una big. E, come sempre, in caso di addio speriamo di venderlo in Italia. Ma ultimamente abbiamo ceduto Scamacca e Traorè in Premier».

DIONISI COME MAX – «Dionisi deve ancora costruirsi un percorso, però ha tutte le caratteristiche per diventare un top come Max. Allegri magari non esprime sempre un calcio spettacolare, ma le sue squadre ottengono risultati straordinari pure in situazioni complicate come quella attuale».

VLAHOVIC – «Tocco ferro… Speriamo si riprenda contro lo Sporting».

CHIELLINI AL SASSUOLO – «Per Chiellini non ho perso le speranze, magari dopo gli Usa avrà voglia di fare un ultimo ballo da noi… Al patron Squinzi, che aveva un debole per i talenti, sarebbe piaciuto Di Maria».

FUTURO ALLA JUVE – «Il mio percorso al Sassuolo non è ancora finito e poi ho un legame speciale con la famiglia Squinzi. Però mantengo l’ambizione di arrivare in un top club».

INCHIESTA PRISMA – «Siamo tranquilli, aspettiamo di vedere cosa succederà».

