Simone Inzaghi ha analizzato l’ennesima sconfitta dell’Inter, che a San Siro è caduta contro il Monza: le dichiarazioni

A Sky Sport, Simone Inzaghi ha così parlato della sconfitta dell’Inter contro il Monza.

LE PAROLE – «Se vai a vedere numeri e statistiche sono superiori alle coppe ma i risultati non ci stanno dando ragione. Sarà motivo di riflessione. In questo momento non basta. Di Gregorio, Terraccaino, Ochoa…sono tutti i migliori in campo nelle sfide giocate. Dobbiamo fare qualcosa in più. In campionato abbiamo bisogno di punti e la squadra lo sa, per questo nella ripresa abbiamo perso distanze e lucidità».

