Nuova intercettazione su Calciopoli, a un giorno dalla puntata di Report in merito: cosa diceva Moggi ai tempi

Sul web girano nuove intercettazioni su Calciopoli, a un giorno dalla puntata di Report in merito. Stavolta, protagonisti, sono l’ex dg della Juventus Luciano Moggi e il giornalista Giorgio Tosatti.

Nelle anticipazioni di Report abbiamo sentito uno stralcio di una telefonata tra l'arbitro De Santis (che alla fine venne condannato per associazione a delinquere) e il designatore Bergamo in cui si compiacciono della vittoria dell'Inter contro la Juventus. "E' andato tutto… pic.twitter.com/Yte4eyWilB — Ju29ro (@JU29ROTEAM) April 15, 2023

L’ex dirigente denunciava come la stampa dell’epoca fosse contro il club bianconero, in un disegno che prevedeva di far fuori la Vecchia Signora, che ai tempi era vedova della proprietà Agnelli.

