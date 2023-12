Carnevali sicuro: «Senza Decreto Crescita Serie A meno competitiva». Le dichiarazioni del dirigente del Sassuolo

Giovanni Carnevali ha parlato a Sky nel pre partita di Milan Sassuolo.

DECRETO CRESCITA – «Dipende un po’. Chi ha preso questa decisione crede di aver fatto una cosa giusta, dalla parte delle società c’è malcontento. Questo porterà ad avere meno competitività e meno denaro per le società. Non credo sia giusto parlare male del nostro calcio, del nostro sport, dei nostri presidenti, come se nessuno di noi sapesse fare questo mestiere. Dobbiamo fare gruppo per sostenere questo calcio».

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA DI CARNEVALI PRE MILAN-SASSUOLO

The post Carnevali sicuro: «Senza Decreto Crescita Serie A meno competitiva» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG