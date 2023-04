Giovanni Carnevali parla così del futuro di Davide Frattesi. Il centrocampista è seguito dal Milan e da un altro grande club

FRATTESI – «Sappiamo che Frattesi piace alla Juve e non solo a lei, ma ci sarà tempo per parlarne in modo più approfondito. Sicuramente Davide è pronto per una big. E, come sempre, in caso di addio speriamo di venderlo in Italia. Ma ultimamente abbiamo ceduto Scamacca e Traorè in Premier».

