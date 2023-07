Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato così di Domenico Berardi e del possibile futuro dell’attaccante

Ai microfoni di Sky Sport, Giovanni Carnevali ha parlato del futuro di Domenico Berardi, accostato a più riprese anche al mercato bianconero.

LE PAROLE – «Lui è felice di rimanere con noi. Lo spero perchè è il giocatore più forte che abbiamo. Spero non arrivino richieste importanti, ma comunque decide lui. Consideriamo tutto insieme al giocatore. Ho letto alcune dichiarazioni della Lazio, ma non è arrivato nulla. Domenico poi non ha strappato contratti, è un professionista serio e straordinario».

