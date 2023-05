Carnevali: «Vogliamo tenerci stretti anche i pezzi pregiati che abbiamo». Le parole dell’ad neroverde sul futuro di Berardi e Frattesi

Giovanni Carnevali ha parlato ai microfoni di Sky Sport del futuro di Berardi e Frattesi. Ecco le parole dell’ad del Sassuolo sui due obiettivi rossoneri:

«Berardi e Frattesi? Loro sono due giocatori per cui ci arrivano più richieste rispetto a qualcun altro, ma le nostre vendite già le abbiamo fatte. Anno prossimo sarà l’undicesimo consecutivo in A, vogliamo tenerci stretti anche i pezzi pregiati che abbiamo in rosa»

