L’ex difensore del Liverpool Jamie Carragher si è espresso sulla forza di Barella: le dichiarazioni sul centrocampista dell’Inter

Carragher ha speso parole molto importanti nei confronti del centrocampista dell’Inter Nicolò Barella:

«Penso che sia probabilmente uno dei migliori in Europa a giocare in quella posizione di mezzala destra a centrocampo. È un centrocampista totale, un box-to-box e fa anche diversi gol giocando in quella posizione».

