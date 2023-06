Svanito Guglielmo Vicario, accasatosi al Tottenham, i dirigenti nerazzurri non hanno smesso di cercare altri portieri.

Il futuro di Andre Onana è ancora in bilico, al momento il Manchester United sembrerebbe la squadra più interessata al camerunese per via della situazione di David De Gea. Il contratto dello spagnolo scade fra 5 giorni e non si sa ancora se verrà rinnovato: in caso di mancato prolungamento è molto probabile che il primo obiettivo sia l’interista.

Giuseppe Marotta Piero Ausilio

I nerazzurri non lo ritengono incedibile e lo valutano 50 milioni di euro; secondo Il Giornale Marotta e Ausilio valutano 4 possibili sostituti. Si tratta di Yann Sommer del Bayern Monaco, Giorgi Mamardashvili del Valencia, Juan Musso dell’Atalanta e Michele di Gregorio del Monza (per lui sarebbe un ritorno).

L'articolo L'Inter può scegliere tra 4 obiettivi in caso di partenza di Onana proviene da Notizie Inter.

