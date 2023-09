Massimo Carrera analizza così l’attuale situazione della Juve di Massimiliano Allegri: le sue dichiarazioni

Intervistato da TV Play, Massimo Carrera ha così parlato della situazione in casa Juve.

LE PAROLE – «La Juve deve avere sempre l’ambizione di vincere. Non riesco a giudicarla non avendola vista giocare. Ma sento che fa ancora fatica nel gioco. Deve tornare ad essere quella squadra di qualche anno fa. Allegri? Le sue sono frasi che si dicono per mettere le mani avanti».

The post Carrera: «Allegri mette le mani avanti, ma la Juve deve vincere» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG