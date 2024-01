Carrera: «Ritorno di Conte alla Juve fattibile. Io vice? Accetto». Le parole dell’ex bianconero

L’ex vice allenatore di Antonio Conte alla Juve, Massimo Carrera, è intervenuto su TvPlay. Ecco le sue parole.

CARRERA – «Conte alla Juventus? Non sono il suo procuratore ma un ritorno in bianconero può essere fattibile. Credo che i tifosi di qualsiasi squadra vorrebbero vedere Antonio sulla panchina della propria squadra. Lui è un vincente. Sono amico di Antonio ma non so nulla sul suo futuro: ha le qualità per fare bene ovunque. Si fa seguire dai giocatori ed è un vero condottiero. Come tutti gli allenatori che vogliono vincere cercherà di fare una lista dei giocatori da acquistare. Potrebbe preferire una squadra che ha una rosa adatta a giocare con un 3-5-2 ma può adattarsi anche ad una rosa diversa. Io vice di Antonio alla Juve? Accetterei subito».

