(inviato a Biella) – Arianna Caruso in conferenza stampa dopo Juventus Women Inter.

ADATTAMENTO AL NUOVO RUOLO E QUANTO STA CRESCENDO LA SQUADRA – «Prosegue bene, sono soddisfatta, sto cercando di fare quello che mi chiede il mister. Siamo un centrocampo dinamico: quindi se salgo mi copre qualcun altro. In alcune partite sono più bassa e cerco di fare più la fase difensiva, ma quando posso mi spingo in avanti. La squadra sta crescendo ma non abbiamo ancora fatto niente, pensiamo partita dopo partita».

MESSAGGIO ALLA ROMA – «Non penso che la partita contro la Roma abbia chiuso il campionato. Normale dovessimo avere una reazione, contenta di averla avuto perché non era scontato. È ancora tutto in gioco».

QUANTO STA BENE E QUANTO PUO’ DARE ANCORA – «Non posso spiegare a parole quando voglio dare a questa squadra. Fin quando ce la faccio do tutta me stessa, se serve continuerò a correre anche oltre il 90°».

