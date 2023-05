Cesare Casadei, centrocampista ex Inter in prestito al Reading dal Chelsea, è retrocesso in League One con la sua squadra

Non finisce bene l’esperienza in prestito al Reading per Cesare Casadei. Il centrocampista ceduto dall’Inter in estate al Chelsea, aveva lasciato i blues a gennaio per questa esperienza in prestito.

Esperienza che si è conclusa nel peggiore dei modi con la retrocessione in League One del club (terza serie inglese). Il classe 2003 adesso farà ritorno al Chelsea.

L’articolo Casadei, finale amaro per la sua esperienza al Reading: retrocessione in League One proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG