Casadei torna in Serie A? Ma non alla Juve… Sta spingendo per quel club. Il giovane centrocampista del Chelsea si avvicina al ritorno in Italia

Come riportato da Sky Sport si sta scaldando la pista che potrebbe portare Cesare Casadei al Genoa.

Il calciatore spinge per il trasferimento e ha già dato suo ok mentre il Chelsea lo vorrebbe dare in prestito al Leicester. La volontà del giocatore, accostato nelle scorse settimane anche al calciomercato Juve, porta fiducia al club ligure.

