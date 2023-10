Casale, l’avvocato: «Ho sporto querela contro Corona. Calunnie di un delinquente conclamato». Così il legale del difensore della Lazio

L’avvocato Guido Furgiuele, legale di Nicolò Casale della Lazio, ha così parlato della reazione del suo assistito alle accuse di Corona.

IL COMUNICATO – «Nicolò Casale ha sporto querela contro il sig. Corona e gli editori che hanno dato voce alle calunnie di un pluripregiudicato, già condannato per estorsione proprio in danno di calciatori. Nicolò non ha mai scommesso su un evento sportivo ed è inaccettabile la gogna a cui è sottoposto sulla base della parola di un delinquente conclamato, pronto a tutto pur di avere visibilità mediatica. Perseguiremo i responsabili in ogni sede finché non sarà ristabilita la verità».

