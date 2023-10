Calciomercato Juve, che retroscena: Busquets ha impedito che Arthur tornasse al Barcellona. Lo ha sconsigliato a Xavi

Secondo il podcast ‘Barça reservat‘ di Catalunya Ràdio lo spogliatoio del Barcellona avrebbe impedito l’arrivo di due giocatori durante l’estate.

Il tecnico Xavi aveva pensato al ritorno di Arthur dalla Juventus. Sergio Busquets, ex capitano del Barca, avrebbe però sconsigliato di ingaggiare il centrocampista brasiliano. Perché? Busquets avrebbe puntualizzato che Arthur aveva condotto una vita disordinata durante la sua permanenza al Barcellona e che non sarebbe stato un buon esempio per i giovani. Altro veto sarebbe stato posto su Benjamin Pavard su suggerimento del connazionale Ousmane Dembélé che avrebbe evidenziato che Pavard è un giocatore conflittuale che crea problemi nello spogliatoio.

