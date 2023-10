Nicolato: «Caso scommesse? Fatico a pensare ci siano pochi coinvolti». Le parole dell’ex ct dell’Italia Under 21

Ai microfoni di Rai Radio 1 Sport, Paolo Nicolato ha così parlato del caso scommesse nel calcio italiano.

LE PAROLE – «Non lo so, ma mi viene difficile pensare che ci sia un’unica persona, o due o tre. Sarà la magistratura ad appurare eventuali responsabilità, al problema delle scommesse non riguarda solo il calcio. Sono curioso di come si evolverà la situazione, faccio fatica a pensare che sia una cosa che riguarda solo pochi elementi. La problematica sociale riguarda come i ragazzi impiegano il loro tempo libero, che valori hanno, che valori danno soldi e che valore danno a tutto quello che comprende l’extra-campo. Non dobbiamo dimenticarci che abbiamo a che fare con uomini, dobbiamo tirare fuori il meglio non solo dagli atleti ma anche dagli uomini».

