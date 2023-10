Milan Juve, chi recupera Pioli? Un big resta in dubbio, confermate tre assenze nel big match di San Siro

Il Milan si prepara al big match di domenica sera contro la Juventus. Lo fa affrontando alcune pesanti assenze come quelle di Maignan, Sportiello e Theo Hernandez.

Sono recuperati, secondo quanto riportato da Sky Sport, Krunic,Okafor e Kalulu che verrano quasi certamente convocati. Qualche dubbio su Loftus-Cheek che sentirebbe ancora dolore: serviranno altre valutazioni in queste ore con Pioli che preferirebbe non rischiarlo e averlo a completa disposizione per il match infrasettimanale di Champions.

