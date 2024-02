Casarin sicuro: «Quello di Milan-Atalanta è un rigorino. Il VAR…». Le parole dell’ex arbitro torna sull’episodio Holm Giroud

Paolo Casarin ha commentato su Il Giornale l’episodio del rigore tra Giroud e Holm in Milan Atalanta. Ecco le parole dell’ex arbitro:

PAROLE – «I presidenti di società hanno voluto il Var e adesso non si possono lamentare. Doveva servire a evitare chiari ed evidenti errori, e invece è servito per dare dignità ai cosi detti rigorini. Quello di Milan-Atalanta è un rigorino appunto. Orsato impiega 3 secondi, non valuta l’entità dell’impatto, non vede che Holm si mette le mani in faccia colpito leggermente al fianco. Fino a quando non si danno 2 giornate ai simulatori, questa deriva non avrà fine. Ormai c’è lo scarica- barile. L’arbitro a Lissone vede il tocco, non ne giudica l’intensità, non lo valuta dal punto di vista calcistico ma per togliersi ogni responsabilità richiama il collega in campo al video. E così che nessuno si lamenti perché i rigorini si prendono e si incassano come dice Gasperini senza fare però l’interesse del calcio. Sta accadendo lo stesso in materia di fuorigioco, di fatto abolito dopo Roma-Inter».

The post Casarin sicuro: «Quello di Milan-Atalanta è un rigorino. Il VAR…» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG