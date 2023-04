Casillas dal nulla: «La Juve non vince più? Un bene per il calcio italiano». Le dichiarazioni del portiere spagnolo

Iker Casillas, ex portiere del Real Madrid, ha parlato a DAZN di Juventus e calcio italiano.

SERIE A E JUVE –La Serie A mi piaceva molto quando ero giovane, soprattutto quando era considerato il miglior campionato del mondo. Ci giocavano tutti i più grandi giocatori. La verità è che la Serie A ha passato un periodo in cui ha vinto solo la Juventus ed era diventato un po’ noioso, ma ora il fatto che il Napoli, così come Inter e Milan negli ultimi anni abbiano fermato il dominio della Juve è un bene per il calcio italiano. Se ho mai pensato di giocare in serie A? A dir la verità sì, ho massimo rispetto per tutte le squadre ma il Real Madrid è il Real Madrid

BUFFON – Tra di noi c’è un rapporto molto buono. Avevo 14-15 anni e mi ricordo che Gigi aveva debuttato a 17-18. E avevo per lui quell’invidia che si ha tra portieri. Le nostre carriere sono state molto simili. Abbiamo iniziato entrambi molto giovani in grandi squadre. Lui sta continuando a giocare a calcio, e la verità è che è un merito enorme. Finché si diverte ed è contento, chiaramente gli auguro di continuare a giocare. Però Gigi oltre ad essere un mio grande amico, è un punto di riferimento per tutti i portieri

