Gatti a JTV: «Vivo per lo spogliatoio, dopo il gol avrei voluto fare questo». Le parole del difensore della Juventus

Federico Gatti ha parlato a JTV dopo Juve-Sporting.

EMOZIONI E GOL – Vivo troppo per lo spogliatoio, i compagni, cerco di portare la mia energia. Al gol volevo correre intorno al campo, non è decisivo, ci dà solo un piccolo vantaggio, al ritorno sarà complicato.

CRESCITA – La devo ai compagni e al lavoro che faccio, ma non dobbiamo pensare agli elogi, al ritorno sarà durissima. Il calendario? E’ complicato giocare ogni 3 giorni, c’è bisogno di tutto il gruppo per arrivare compatti fino a fine stagione. La dedica del gol a mio nonno e alla mia ragazza, ci sono sempre stati per me

