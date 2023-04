Bremer a JTV: «Non ho avuto la fortuna di allenarmi con Chiellini ma sto imparando da Danilo». Le parole del difensore della Juve

Gleison Bremer ha parlato a JTV dopo Juve-Sporting

VITTORIA – È stata una vittoria importante perché non vincevamo da due partite. Dobbiamo continuare su questa strada e stare attenti per non buttare il risultato. Sapevamo che le squadre portoghesi giocano tanto, loro hanno fatto una buona gara e ci hanno fatto rischiare qualcosa. Riguarderemo gli errori per risolverli.

REAZIONE POST INTER – Sapevo non sarebbe stato facile. Quando giochi ogni tre giorni devi essere sempre sul pezzo a livello mentale. Quando ho sbagliato con l’Inter mancavano dieci secondi alla fine, mi sono concentrato sull’avere più energia alla fine per non fare questi errori.

GATTI – Gli sto dicendo da inizio stagione di avere pazienza, io quando sono arrivato al Toro il primo anno non ho giocato. Lui è venuto alla Juve che è una grande squadra di livello mondiale. Ha avuto pazienza e ora si sta togliendo questa soddisfazione.

DANILO – È importante, ho trovato un grande uomo che mi ha aiutato tanto. Ogni tanto parla con gli altri che io non ho avuto la fortuna di avere Chiellini da cui imparare ma lui mi sta dando una grande mano.

